Чалов: после моего хет-трика в ворота "Ростова" Зайнутдинов подписал мяч: "Привет Володьке"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после 3-х забитых мячей в ворота "Ростова" в матче 19-го тура РПЛ (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Много времени не забивал, поэтому после первого гола "Ростову" в каком-то смысле выдохнул. Хотя тогда больше радовался, что вывел команду вперёд, мы давно не выигрывали. Понятно, я нападающий и хочу забивать в каждом матче. Но победа ЦСКА — важнее.

После хет-трика забрал мяч, все ребята подписали, кто-то даже с юмором. Некоторые смотрят экспертов по ТВ. Я так понимаю, Быстров недавно говорил, что мне нужно больше тренироваться. Баха (Бахтиер Зайнутдинов - прим.) написал: "Привет Володьке". Посмеялись", - сказал Чалов.

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов забил 3 мяча в ворота "Ростова" в матче 19-го тура РПЛ (3:1). В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

За все время выступления в московской команде Федор Чалов сыграл 147 матчей, забил 44 мяча и отдал 28 голевых передач.

ЦСКА занимает второе место по итогам 19-ти туров Российской Премьер-лиги. Команда Гончаренко набрала 37 очков и отстает от "Зенита", который идет на первом месте, на 4 очка.

В Лиге Европы "армейцы" не смогли выйти из группы, заняв последнее место.

Источник: Чемпионат

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Теги: ЦСКА Чалов Зайнутдинов
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