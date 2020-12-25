Калиниченко: судьи убивали "Спартак" в матче с "Сочи". Это было указание от кого-то

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко высказал резкое мнение о работе арбитров на матчах своей бывшей команды.
Фото: twitter.com
- Конечно, судьи убивали "Спартак" в матче с "Сочи". Не знаю, почему. Мое мнение, что это было прямо указание от кого-то. На мой взгляд, это убийство. Не бывает такого в 7-8 играх подряд… 8 скандальных игр с одной единственной командой. "Спартак", VAR, ошибки… Даже с VAR ошибались. Как можно было дать пенальти в матче против "Сочи"? - заявил Калиниченко на ютуб-канале "Футбольный хейт".

Матч первого тура РПЛ сезона 2020/2021 "Спартак" - "Сочи" завершился с ничейным счетом 2:2. Уже к 10 минуте встречи красно-белые вели со счетом 2:0 - первый мяч в активе нападающего Александра Соболева, второй вписал в протокол игры его коллега Джордан Ларссон. На 15 минуте матча гости отыграли один гол - отличился Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти. Итоговый результат встречи был установлен на 90 минуте, когда полузащитник Кристиан Нобоа забил второй мяч "Сочи" с нового 11-метрового.

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Теги: Спартак Сочи Калиниченко
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