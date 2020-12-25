ЦСКА выпустил новогоднее видео по мотивам фильма "Джентльмены удачи"

?Новая серия предновогодней истории #CSKATV!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 26, 2020
? Джентльмены удачи или нефутбольная комедия ?? pic.twitter.com/Qm6HdMc0oS
Главные роли исполнили футболисты "армейцев" Марио Фернандес, Бруно Фукс, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев и Адольфо Гайч. Клуб вспомнил о победе в Кубке УЕФА в сезоне-2004/2005.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги Европы (ранее турнир назывался Кубок УЕФА, - прим. Rusfootball.info) ЦСКА занял 4-е место в группе с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом".
Источник: официальный "твиттер" ПФК ЦСКА