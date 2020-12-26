«Зенит» мчит к третьему чемпионству, но нужно ли менять питерцам тренера после провала в еврокубках?

В прошлом сезоне положение «Зенита» было ещё более комфортным. Тогда питерцы опережали перед паузой «Краснодар» на 10 очков. Теперь отрыв получился менее значимым: ЦСКА находится в четырёх баллах. Тем не менее, питерцы вновь являются явными фаворитами, да и дело тут не только в очках.
Стабильность на фоне конкурентов
Нынешний сезон получается уже несколько необычным. Пандемия внесла коррективы в подготовку команд, что привело к необычным результатам. Достаточно заглянуть и в другие чемпионаты: посмотрите, что происходит с «Ювентусом», «Барселоной», «Реалом» в Лиге чемпионов, «Манчестер Сити» и другими грандами.
Очевидно, что из-за смазанной подготовки случаются весьма странные матчи. В России в значительной степени пострадали «Краснодар» и «Локомотив», которые фактически выпали из борьбы за чемпионство уже в начале сезона.
Сейчас де-факто реальными конкурентами «Зенита» являются лишь ЦСКА (4 очка отставания) и «Спартак» (6 очков отставания). Но, по всей видимости, отыграть этот гандикап питерцев москвичам будет невозможно.
«Спартак» в нынешнем сезоне устроил настоящую клоунаду со сменой гендиректора и дальнейшим возможным уходом Доменико Тедеско с поста главного тренера. Похоже, что в московском клубе начинается очередная революция, а постоянная турбулентность только вредит команде и её результатам.
По Тедеско вопросов меньше, чем по Газизову. Да, многие не верят, что немец действительно решил уехать из-за семейных причин, но чему тут удивляться? Во время паузы на матчи сборной Доменико слетал в Германию, пробыл там порядка 10 дней, после чего, вероятно, стал ещё сильнее скучать по дому. Я бы не стал видеть в таком объяснении Тедеско каких-то закулисных причин, о чём уже неоднократно говорили различные журналисты. Почему, собственно, человек не может скучать по своей семьей и маленькому ребёнку? И когда кто-то говорит, что Доменико мог бы спокойно перевезти семью в Москву, то явно заблуждается. Вопрос детского сада, адаптация к жизни в новой стране — всё это очень серьёзно. Наверное, Доменико ещё может остаться, если после вакцинации в Европе станет меньше ограничений на передвижения. Но всё равно «Спартак» лихорадит. Смена гендиректора фактически является и сменой курса. Такой абсурд и бардак может быть только в «Спартаке», где подобные вещи при Федуне происходят регулярно. Учитывая подобные метания, сложно представить, что «Спартак» действительно сможет побороться с «Зенитом». Да и ту самую перчатку Шамиль Газизов забрал с собой.
Лихорадит и ЦСКА. Все эти разговоры о возможном уходе Виктора Гончаренко, отъезд специалиста в Беларусь — это просто несерьёзно. Да, периодически ЦСКА выдаёт весьма качественные матчи и держится в непосредственной близости от «Зенита», но есть такое впечатление, что в стане «армейцев» в любой момент может рвануть. Подобные вещи совсем не способствуют успехам, поэтому в золотые амбиции ЦСКА не слишком верится.
К тому же, нужно учитывать и кадровые возможности претендентов на титул. Очевидно, что «Зенит» лучше укомплектован, чем конкуренты. К тому же, питерцы в любой момент могут выписать кого-нибудь из «Сочи», усилив состав под РПЛ. Сейчас идут разговоры о возвращении Эммануэля Мамманы, который явно бы пригодился команде. Что мы видим в других командах? Кутепов играет в нападении «Спартака», а ЦСКА никак не может выжать хоть какой-нибудь КПД из Адольфо Гайча, главного приобретения межсезонья.
Конечно, есть ещё и зимнее трансферное окно. Но, как правило, в январе редко совершаются крупные сделки.
Семак снова проваливается в Европе, но менять его нет смысла
Вероятно, Семак в третий раз подряд принесёт «Зениту» чемпионский титул. Вопросов к работе Сергея Богдановича накопилось достаточно, но смена тренера вряд ли что-то даст «Зениту». Начнём по порядку, кто может заменить его в клубе? Условный Владимир Федотов в «Зените» точно не окажется, недостаточно гламурно, громко и без связи с Санкт-Петербургом. Черчесов, Слуцкий, кто ещё? Оба заняты, да и не факт, что в «Зените» их бы приняли. Интересным вариантом был бы Юрий Сёмин, но, опять же, представить его рулевым питерцев крайне сложно.
Что касается иностранных специалистов, то сейчас топовые тренеры в кризисный и безденежный российский футбол не поедут. Маурисио Почеттино одной ногой находится в «ПСЖ» и наверняка там и окажется, Томас Тухель, покидающий Париж, без особого труда найдёт себе новый клуб среди грандов. То же самое касается и Массимилиано Аллегри, который никак не возобновит трудовую деятельность.
Кого звать вместо Семака? Кроме Властимила Петржелы, который то и дело через СМИ кричит о готовности снова возглавить «Зенит», толком никого и нет. Да и Лучано Спаллетти, который до сих пор остаётся без работы.
Нет, Семак отнюдь не является идеалом. Выступление в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне — полный провал и позор. Понятно, что серьёзные вопросы были к комплектовании команды, не зря тренер прямо говорил, что хотел сохранить Кокорина, да и ждал ещё некоторых игроков, которых не купили. Но, конечно, «Зенит» был обязан сделать больше.
У питерцев нет тактической гибкости, позорные матчи с «Боруссией», «Брюгге» (в гостях) и «Лацио» (в гостях) — чёрное пятно в реноме Семака. Но тренер даёт главное — питерцы доминируют в России, что, безусловно, важнее относительно удачного выступления в Европе. Представим, что «Зенит» бы вышел в плей-офф Лиги Европы или даже Лиги чемпионов. И что? Проиграл бы сразу «Барселоне» или «Тоттенхэму», да и отправился домой. Очевидно, что бороться за трофей в еврокубках сегодня российским клубам просто невозможно. Зато как можно порадоваться, что «Зенит» снова обошёл московские клубы! Скажем так, невыход в плей-офф еврокубков и чемпионство — гораздо круче в зенитовской системе координат, чем, к примеру, вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов и второе место в РПЛ.
Уверен, что победа в РПЛ обеспечит Семаку ещё один сезон во главе «Зенита». А если вновь удастся оформить золотой дубль, то тренер и вовсе получит иммунитет на результаты в еврокубках.
В то же время нужно признать, что в «Зените» уже назревает необходимость смены поколений. Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Артём Дзюба — это игроки, которые в ближайшие годы уже явно сойдут с авансцены. Прибавим сюда Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна, которые, вероятно, поедут в Европу в обозримом будущем. Сложно сказать, справиться ли Семак с перестройкой, но, в любом случае, у него ещё есть один – два сезона, чтобы ехать на старом багаже. А что-то менять в такой ситуации было бы просто глупо.
Фото: Sports.ru, "Чемпионат"