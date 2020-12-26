Кто станет чемпионом РПЛ? Кто станет чемпионом РПЛ?

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«Зенит» мчит к третьему чемпионству, но нужно ли менять питерцам тренера после провала в еврокубках?

Rusfootball.info — о конкуренции в РПЛ и ситуации в «Зените».

Фото: ФК "Зенит"