- С "Уралом" казалось, что ЦСКА в концовке обязательно пропустит? Я вышел уже по ходу игры. Нам нужно было придержать мяч, играть попроще. Но мы подумали, что раз соперник в меньшинстве, то сможем забить им два, три, четыре гола для болельщиков. Именно в такие моменты надо играть с более холодной головой, - цитирует Чалова "Чемпионат".
В матче 18 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Урал" (2:2) красно-синие открыли счет уже на 12 минуте - отличился белорусский нападающий Илья Шкурин. На 31 минуте Андрей Егорычев забил ответный гол гостей. "Армейцы" получили численное преимущество после удаления Павла Погребняка в самом начале второго тайма, и даже сумели его реализовать - на 61 минуте Никола Влашич вывел ЦСКА вперед, исполнив пенальти. Однако развить успех красно-синие не смогли, а на 90 минуте Игорь Калинин ударом головой перебросил Игоря Акинфеева и принес "Уралу" ничью.
Чалов: с "Уралом" в большинстве побежали забивать 2, 3, 4 гола. В такие моменты надо играть с холодной головой
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, что случилось в матче 18 тура РПЛ против "Урала" (2:2), в котором "армейцы" упустили победу в большинстве на последних минутах.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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