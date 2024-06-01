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Наумов: вряд ли Митрюшкин станет сразу первым номером. Но это неплохой вариант для "Локомотива"

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Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал объявление клуба о подписании контракта с 28-летним голкипером Антоном Митрюшкиным.
Фото: ФК "Локомотив"
- Вряд ли Митрюшкин станет сразу первым номером в "Локомотиве". Лантратов надолго закрепил себе место, хорошо выступал. Но Митрюшкин - известный вратарь, который поиграл за границей. Всё может зависеть от него, как будет выигрывать конкуренцию. Будет непросто. Но "Локомотив" молодцы, что взяли его. Худяков уходит, Гильерме, видимо, заканчивает. Так что это неплохой вариант для "Локомотива", - передаёт слова Наумова "Чемпионат".

1 июня официальный телеграм-канал московского "Локомотива" объявил о подписании контракта со сроком действия 3 года с 28-летним вратарём Антоном Митрюшкиным, в сезонах-2022/2023 и -2023/2024 выступавшим за подмосковные "Химки". Футболист перешёл к "железнодорожникам" на правах свободного агента, его соглашение с красно-чёрными истекло по завершении сезона-2023/2024.

Основным голкипером "Локомотива" в течение последних полутора лет является 28-летний Илья Лантратов, который ранее также выступал за "Химки".

Локомотив Антон Митрюшкин Николай Наумов Российские трансферы
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