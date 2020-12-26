Гендиректор "Рубина" Сайманов: хотим сохранить зимой состав. Летом отказали "Краснодару" по Макарову

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о трансферной политике клуба.
Фото: "Бизнес-Online"
- Сохраним ли мы в это окно Кварацхелию и Макарова, на которых есть постоянный спрос на рынке? Мы зимой хотим сохранить состав, да. Но нужно оценивать конкретные предложения. Правда ли, что поступало официальное предложение по Макарову от "Краснодара"? Были переговоры перед самым стартом сезона, но мы отказались. Мы не могли войти в сезон с Бакаевым и Хвичей на флангах. Но по цене мы даже не говорили, потому что Денис нам нужен, - приводит слова Сайманова "Бизнес-Online".

Грузинский атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с "Рубином" в июле 2019 года. За полтора сезона в составе казанского клуба 19-летний хавбек провел 44 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. 22-летний полузащитник Денис Макаров перешел в "Рубин" из "Нефтехимика" в январе 2020 года. В 29 матчах за клуб из столицы Татарстана российский игрок забил во всех турнирах 8 мячей.

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Теги: Рубин Краснодар Макаров Сайманов Кварацхелия
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