"Меня позвал Валерий Газзаев, я зашел в его кабинет и он мне визитку показал, на которой все кубки, которые ЦСКА выиграл у меня мурашки по коже пошли. Я реально был готов из кабинета Газзаева побежать до Тобольска и обратно. Газзаев, конечно, умел мотивировать. И в этот момент появляется "Локомотив". Я могу сейчас даже цифры открыть: ЦСКА предлагал 40 000 евро в месяц по контракту плюс давали квартиру. И тут выходит "Локомотив" и Сафонов говорит: "Надо встречаться".
На переговорах были Юрий Семин, еще человек, который отвечает за финансы в "Локомотиве" и спрашивают: "Сколько вам предлагает ЦСКА?" Сафонов пишет не 40 000 евро, а 60 000. Семин отвечает, что мы можем больше. Я реально вспотел. Если не ошибаюсь, "Локомотив" мне предлагал 100 000 долларов. Я выбрал тренера и пошел к Газзаеву, потому что я в Бышовца не особо верил и потерял кучу денег, потом с ЦСКА не получилось и я как в страшном сне возвращаюсь в Пермь, а потом перехожу в "Крылья Советов", - сказал Савин в интервью ютуб-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Савин: "Локомотив" предлагал мне 100 000 долларов в месяц
Известный блогер и экс-футболист Евгений Савин рассказал об интересе ЦСКА и "Локомотива".
Фото: Sportbox
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