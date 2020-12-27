Лавров - о матче "Сочи" - "Спартак": я против того, чтобы обзываться. Это не российское отношение к гостям

Министр иностранных дел России и болельщик "Спартака" Сергей Лавров прокомментировал инцидент, произошедший в матче 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Фото: Александр Ступников / ФК "Спартак"
"Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине

Что касается эпизода в Сочи, не буду комментировать отдельный эпизод. Но если уж было сказано что-то вроде "ты в гостях, веди себя так, как мы скажем", то это не русское, не российское отношение к гостям", - сказал Лавров.

Напомним, после матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0), главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей "Сочи" Дмитрия Бородина в расистских высказываниях.

Как заявил Бородин, после того, как Тедеско возмущался отменой гола "Спартака", тренер вратарей "Сочи" сказал Тедеско: "Это наша земля и наш колизей!".

По итогу заседания КДК РФС главный тренер "красно-белых" получил штраф в 50 тыс. рублей и дисквалификацию на 3 матча.

Тренер вратарей "Сочи" Бородин получил только штраф в 50 тыс. рублей.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Лавров Сочи Спартак
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