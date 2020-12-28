— Поеду с семьей в Воронеж. Воронеж для меня — лучший курорт. Очень ценю время, которое могу провести вместе с бабушкой и мамой. Каждый раз стараюсь к ним выбираться. Бабушка вообще мой главный фанат. Потом мама идет, — цитирует футболиста Sportbox.
23-летний Скопинцев — воспитанник "Динамо". Защитник вернулся в клуб в январе текущего года, перейдя из "Краснодара" за 4,3 млн евро. Всего за московскую команду россиянин провел 27 матчей, в которых забил два гола.
В текущем сезоне Скопинцев отыграл за "Динамо" 16 матчей в чемпионате России и забил гол.
Скопинцев: Воронеж для меня — лучший курорт
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал, как проведет отпуск.
Фото: ФК "Динамо"
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