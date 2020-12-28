"И сколько у нас уже бразильцев? Трое. Практика показала, что больше двух представителей одной зарубежной страны в российской команде не должно быть. Это вывод таких тренеров, как Семин, Бердыев", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Зенит" намерен подписать Ришарлисона. Отмечалось, что петербуржцы предложили игроку контракт с годовой зарплатой в 10 миллионов евро.
Орлов высказался о возможном переходе Ришарлисона в "Зенит"
Известный журналист Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере бразильского форварда "Эвертона" Ришарлисона в "Зенит".
Фото: "Зенит"
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