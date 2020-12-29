- Уход Зе - это была прямо трагедия. Он стоял и ревел, а мы вместе с ним. Зе проходит коридор, у него реально слезы. Я с трудом себя сдерживал, чтобы тоже не заплакать, - цитирует Реброва Sports.ru.
29-летний нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш перешел в "Спартак" из португальской "Браги" в июле 2015 года. В июле 2019 года форвард покинул лагерь красно-белых, отправившись в "Порту". В октябре 2020 года Зе Луиш вернулся в РПЛ, став игроком московского "Локомотива".
Ребров - об уходе Зе Луиша из "Спартака": Зе стоял и ревел, а мы вместе с ним
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о расставании игроков команды с кабо-вердийским нападающим Зе Луишем.
Фото: Sport24
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