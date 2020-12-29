"Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет, - сказал Сайманов.
Ранее Кварацхелия заявил, что хочет выступать в Европе.
Контракт Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до июня 2024 года. Ранее он выступал за "Динамо" Тбилиси, "Рустави" и московский "Локомотив".
В текущем сезоне РПЛ 19-летний грузинский хавбек в составе казанской команды провел 16 матчей и забил 2 мяча.
"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Источник: РИА Новости
Гендиректор "Рубина" отреагировал на информацию о возможном уходе Кварацхелии
Генеральный директор "Рубина" Рустем Саймонов рассказал о возможном уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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