- Тех, кто падает после каждого столкновения, я не перевариваю. Мой организм их не переносит. Я - полная противоположность таким игрокам. Посчитал, что удаление нашего футболиста было несправедливым, поэтому хотел объяснить Шиманьски, что он ведет себя неправильно. Он начал рычать, орать. Понятно, что ничего хорошего он мне не ответил. Все, у меня закипело. Подумал: "Сейчас убью его" (смеется), - передает слова Тетрашвили "Спорт-Экспресс".
Опорный хавбек "Тамбова" Гурам Тетрашвили в матче 13 тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо" совершил неспортивные поступок по отношению к полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски: подойдя к лежащему на газоне после нарушения правил со стороны другого игрока "Тамбова" польскому футболисту, Тетрашвили исподтишка наступил ему шипами на голень, фактически пройдясь по ноге Шиманьски всем своим весом. За это нарушение опорник "волков" получил прямую красную карточку, к которой позднее добавилась дисквалификация на 4 игры. Как стало известно, после этого случая "Тамбов" прекратил сотрудничество с Тетрашвили.
Тетрашвили - о Шиманьски: не перевариваю тех, кто постоянно падает. Подумал - "Сейчас убью его"
Полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили рассказал о мотивах своего отвратительного поступка по отношению к хавбеку "Динамо" Себастьяну Шиманьски.
Фото: МатчТВ
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