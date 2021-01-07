Тетрашвили - о Шиманьски: не перевариваю тех, кто постоянно падает. Подумал - "Сейчас убью его"

Полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили рассказал о мотивах своего отвратительного поступка по отношению к хавбеку "Динамо" Себастьяну Шиманьски.
Фото: МатчТВ
- Тех, кто падает после каждого столкновения, я не перевариваю. Мой организм их не переносит. Я - полная противоположность таким игрокам. Посчитал, что удаление нашего футболиста было несправедливым, поэтому хотел объяснить Шиманьски, что он ведет себя неправильно. Он начал рычать, орать. Понятно, что ничего хорошего он мне не ответил. Все, у меня закипело. Подумал: "Сейчас убью его" (смеется), - передает слова Тетрашвили "Спорт-Экспресс".

Опорный хавбек "Тамбова" Гурам Тетрашвили в матче 13 тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо" совершил неспортивные поступок по отношению к полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски: подойдя к лежащему на газоне после нарушения правил со стороны другого игрока "Тамбова" польскому футболисту, Тетрашвили исподтишка наступил ему шипами на голень, фактически пройдясь по ноге Шиманьски всем своим весом. За это нарушение опорник "волков" получил прямую красную карточку, к которой позднее добавилась дисквалификация на 4 игры. Как стало известно, после этого случая "Тамбов" прекратил сотрудничество с Тетрашвили.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов Шиманьски Тетрашвили
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Губерниев рассказал, что его не возбудило интимное видео с Дзюбой
Осипенко: у Григоряна в "Тамбове" запомнился бокс на тренировках
Одноклубник Миранчука по "Аталанте" Диалло перешел в "Манчестер Юнайтед" 2
Дзюба рассказал, кого бы могли сыграть в кино Кудряшов, Соболев, Лунев и Жирков 5
Мюллер обрадовался большему количество подписчиков в твиттере, чем у Месси
Тетрашвили - о Шиманьски: не перевариваю тех, кто постоянно падает. Подумал - "Сейчас убью его"
Головина выбрали лучшим игроком встречи с "Лорьяном"
Абрамович оплатит для врачей отель у "Стэмфорд Бридж" во время третьего локдауна в Англии 1
Фил Нэвилл может возглавить клуб Дэвида Бэкхема в МЛС
"Ахмат" назвал соперников по зимним контрольным матчам
Беленов признан лучшим футболистом "Уфы" в первой части сезона в РПЛ
"Я люблю лето". Рамос в одних шортах постоял на поле во время снегопада (видео) 2
Дело Бензема о шантаже Вальбуэна передано в суд
Определены все соперники "Спартака" на тренировочном сборе 1
"Ницца" ведет переговоры с бывшим защитником "ПСЖ" и "Ливерпуля" Сахо
Президент "Урала — об интересе к Максименко: я о таком вообще впервые слышу
Источник: "Ливерпуль" рассматривает возможность подписания Рамоса
Артета рассказал, в каком случае Озил покинет "Арсенал" 1
"Арсенал" не собирается отдавать Ковалева и Громыко в аренду
Хуммельс: я видел Крооса, Пулишича и Гетце в 16-летнем возрасте. Мукоко — один из самых талантливых, с кем я играл
Осипенко: "Ростов" мог набрать больше очков. В новом году будем лучше, потенциал очень высокий
Тетрашвили: не собирался извиняться лично перед Шиманьски. Он меня реально вывел 4
В белорусском футболе вводят потолок зарплат 15
Осипенко: о сборной мысли есть, но раз не вызывают - значит, еще не готов 3
Тетрашвили: комментатор матча так отреагировал, как будто я Шиманьски топором зарубил в прямом эфире 4
"Уфа" рассказала о своих планах на межсезонье
Осипенко: Карпин - топ, и как тренер, и как человек. Надо просто поработать с ним, чтобы понять это 3
«Уфе» всерьез грозит первый вылет. Кто нужен, чтобы спастись? 1
Капитан женской сборной США Рапино прокомментировала политические столкновения в Вашингтоне 1
Источник: "Монтеррей" отказал российскому клубу в продаже центрального защитника Монтеса за 10 миллионов 1
Все новости
-