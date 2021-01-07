- Чем запомнился в "Тамбове" Григорян? Ну, он всегда говорит, что думает, это да. У нас были нормальные отношения, ничего плохого сказать не могу. Запомнилось, что бокс был на тренировках. Причем начинали с азов - как правильно руку ставить, как стоять, а только затем уже что-то посерьезнее. Поначалу скептически относился к этому, что за бред - ну мы же не боксеры. Но для общего развития неплохо, вносит разнообразие, - приводит слова Осипенко Matchtv.ru.
Главный тренер армянского "Урарту" Александр Григорян работал с "Тамбовом" в период с апреля по октябрь 2019 года. Под руководством Григоряна "волки" оформили выход из ФНЛ в Российскую премьер-лигу и в 20 проведенных матчах одержали 5 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Ранее блогер и экс-футболист Евгений Савин рассказал о боксерских тренировках Александра Григоряна во владивостокском "Луче-Энергии" на тренировочных сборах сезона Футбольной национальной лиги 2013/2014.
Осипенко: у Григоряна в "Тамбове" запомнился бокс на тренировках
Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко рассказал о тренировках в "Тамбове" под руководством Александра Григоряна.
Фото: ФК "Зенит"
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