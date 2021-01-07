— Мне Саня Ревва рассказывал историю: ему предложили 100000 евро, чтобы он чпокнул жену депутата, а тот в этот момент смотрел, — рассказал Савин в youtube-канале Артема Милевского.
О каком именно депутате идет речь не сообщается.
46-летний Ревва — российский шоумен. Выступает в качестве певца под псевдонимом Артур Пирожков.
Савин: Ревве предложили 100000 евро, чтобы он чпокнул жену депутата, а тот в этот момент смотрел
Бывший футболист Евгений Савин рассказал историю, которую ему поведал шоумен Александр Ревва.
Фото: архив Александра Реввы
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