"Мы действительно ведем переговоры со "Спартаком". Наше агентство также представляет Гуса Тиля, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба. Действительно ли о переходе Йоррита объявят в понедельник? Сделка еще не закрыта", - заявил Полдерварт.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что 25-летний Хендрикс в ближайшие дни подпишет контракт со "Спартаком". Отмечалось, что игрок заключит долгосрочное соглашение с "красно-белыми". При этом Хендрикс не был внесен в заявку ПСВ на завтрашнюю игру с "Аяксом".
Отметим, что Хендрикс - воспитанник ПСВ. В течение всей карьеры он выступает в этом клубе. В нынешнем сезоне опорный полузащитник провел 16 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Агент Хендрикса подтвердил, что ведет переговоры со "Спартаком"
Патрик Полдерварт, агент хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса, подтвердил информацию о том, что игрок может перейти в "Спартак".
Фото: Reuters
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