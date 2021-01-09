"Для начала хотел бы поздравить менеджмент Хендрикса, которому удалось продать игрока и перевести его в "Спартак". Для них это супер-сделка, так же как и для ПСВ. Что касается "Спартака" – мы, как обычно, разводим руками. Потому что это не игрок уровня красно-белых, он не соответствует задачам, которые клуб перед собой ставит.
"Спартак" очень тяжело понимать и просматривать какую-то логику в их действиях. Мне кажется, здесь не обошлось без женской руки", - заявил Кучеров.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что в состав "Спартака" переходит полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс. Чуть позже трансфер игрока был подтвержден в московской команде.
Хендрикс выступает за ПСВ с 2013 года. В этом сезоне он провел 16 матчей без результативных действий. Всего за команду он сыграл в 239 матчах, забил 8 голов и отдал 17 результативных передач.
"Спартак" закончил первую часть нынешнего сезона на 3-м месте, набрав в 19-ти матчах 35 очков.
Источник: Матч ТВ
Скаут Кучеров: Хендрикс не уровень "Спартака". Кажется, здесь не обошлось без женской руки
Футбольный скаут Павел Кучеров высказал мнение о переходе в московский "Спартак" полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
Фото: "Getty Images"
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