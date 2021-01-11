— Нужно отметить, что футболисты — такие же граждане России, как и все мы. Они могут отказаться от вакцинации, так как это сугубо добровольное дело, — цитирует врача Metaratings.
Напомним, ранее появилась информация, что руководство Тинькофф Российской Премьер-лиги обсуждало с клубами возможную вакцинацию футболистов.
"Спутник V" — вакцина от коронавирусной инфекции.
Врач "Рубина": футболисты могут отказаться от вакцинации, так как это сугубо добровольное дело
Врач "Рубина" Михаил Бутовский высказался на тему вакцинации футболистов.
Фото: ПФК ЦСКА
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