Гендиректор "Ахмата": "Локомотив" не делал официального предложения по Ненахову

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал данные о том, что защитник команды Максим Ненахов может перейти в "Локомотив".
Фото: РПЛ
"Ненахов находится на сборах с командой. Если мы будем комментировать все, что говорят на просторах интернета, то больше ничем другим заниматься не будем. От "Локомотива" не поступало никакого официального предложения", - заявил Айдамиров.

Отметим, ранее сообщалось, что "Локомотив" намерен приобрести Ненахова. СМИ сообщали, что "Ахмат" хочет получить за трансфер игрока около трех миллионов евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Ненахов провел 17 матчей и сделал две результативные передачи.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Айдамиров Ахмат Локомотив Ненахов Российские трансферы
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