"Ненахов находится на сборах с командой. Если мы будем комментировать все, что говорят на просторах интернета, то больше ничем другим заниматься не будем. От "Локомотива" не поступало никакого официального предложения", - заявил Айдамиров.
Отметим, ранее сообщалось, что "Локомотив" намерен приобрести Ненахова. СМИ сообщали, что "Ахмат" хочет получить за трансфер игрока около трех миллионов евро.
В текущем розыгрыше РПЛ Ненахов провел 17 матчей и сделал две результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Гендиректор "Ахмата": "Локомотив" не делал официального предложения по Ненахову
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал данные о том, что защитник команды Максим Ненахов может перейти в "Локомотив".
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!