Семаку задали вопрос, есть ли у "Зенита" трансферные планы на зиму.
"Есть. И селекционная работа должна вестись обязательно для того, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается на одном месте, сразу же конкуренты ее догоняют и обгоняют. Ведь всем хочется быть на вершине", - заявил Семак.
Отметим, что "Зенит" будет готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ. Петербуржцы в рамках первого сбора будут тренироваться в Дубае до 27 января. Второй сбор команды состоится там же с 31 января по 12 февраля.
Источник: Спорт-Экспресс
Семак высказался о трансферных планах "Зенита" на зиму
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о планах клуба по работе на трансферном рынке этой зимой.
Фото: "Зенит"
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