Сайманов заявил, что выступает против уменьшения числа клубов в РПЛ до 12. По его словам, прежде чем принять решение о сокращении количества участников чемпионата, эту инициативу нужно как следует аргументировать.
"В одно время мы про это говорили. Может, на тот момент это было актуально. Сейчас мне кажется, что нет. Я против этого. Что это нам дает? Какие преимущества? А если я внесу предложение сделать четыре команды? Что дальше? Я же должен объяснить, что это дает. Потому что я проснулся и захотелось оставить четыре команды? Мнение должно быть аргументированным и убедительным. Убедите всех 16 участников, что решение правильное", - заявил Сайманов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что рассматриваются два варианта сокращения числа участников российской Премьер-Лиги. Отмечалось, что оба варианта предполагают выступление в элитном дивизионе 12 клубов.
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Рубина" высказался против сокращения РПЛ до 12 команд
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал данные о потенциальном сокращении числа участников РПЛ до 12 клубов.
Фото: "Рубин"
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