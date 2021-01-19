- Оптимальное ли сейчас число участников? Да, оптимальное. Возможно, в будущем и можно будет говорить о расширении, но пока у нас происходят такие случаи, как с "Тосно", "Тамбовом", рано поднимать эту тему. ФНЛ в этом сезоне расширили до 22 команд. Дополнительные четыре тура загнали нас в зиму. Сейчас мы будем играть 27 февраля с "Нижним Новгородом" во многом решающий матч. Вполне возможно, что будет метель, мороз, и этот решающий матч мало похож будет на футбол, - приводит слова Калакуцкого Metaratings.
В сезоне 2017/2018 "Тосно" из Ленинградской области стал обладателем Кубка России. В Российской премьер-лиге клуб финишировал на 15 месте, и по окончании сезона был расформирован. Такая же судьба постигла пермский "Амкар", закончивший чемпионат России 2017/2018 на 13 строчке. В текущем сезоне РПЛ финансовые проблемы испытывает "Тамбов", имеющий долги по заработной плате перед футболистами и сотрудниками клуба и занимающий в турнирной таблице последнее место с 13 очками после 19 матчей.
Калакуцкий: решающий матч в ФНЛ "Крылья Советов" играют в феврале. В мороз это мало будет похоже на футбол
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий высказал мнение о том, есть ли сейчас смысл не сокращать, а расширять РПЛ.
Фото: youtube.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!