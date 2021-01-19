Калакуцкий: решающий матч в ФНЛ "Крылья Советов" играют в феврале. В мороз это мало будет похоже на футбол

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий высказал мнение о том, есть ли сейчас смысл не сокращать, а расширять РПЛ.

Фото: youtube.com