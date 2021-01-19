— Были ли варианты у Марио перейти в российский клуб зимой? Нет. Все, что у нас было из России — это "Локомотив" во время летнего трансферного окна. На этом все, — цитирует Цветковича "СЭ".
Ранее появилась информация, что в услугах 34-летнего форварда в январе были заинтересованы ЦСКА и "Спартак". Летом хорват мог перейти в "Локомотив".
Манджукич стал игроком "Милана" сегодня. Он подписал с итальянской командой полугодовой контракт на правах свободного агента.
Агент Манджукича рассказал, что игрок получил из России лишь одно предложение
Иван Цветкович, агент новичка "Милана" Марио Манджукича рассказал, что хорват в России получал предложение лишь из "Локомотива".
Фото: Getty Images
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