- Есть ли смысл Кокорину переходить в "Фиорентину" именно сейчас? Да. Почти в 30 лет пора уже. Я не согласен с Орловым, который говорит, что ему нужно идти в "Сочи", чтобы вернуться в сборную. Я бы на месте Кокорина сразу согласился перейти в "Фиорентину", несмотря на то что предпочитаю Серии A Российскую премьер-лигу, - цитирует Брагу "Евро-Футбол.Ру".
Ранее российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что Кокорину лучше было бы перейти в "Сочи", потому что там он всех знает и был бы лидером команды.
"Спартак" и "Фиорентина" практически завершили сделку по трансферу 29-летнего российского нападающего Александра Кокорина. Форварду осталось пройти медосмотр и подписать контракт с новой командой.
Итальянский журналист: Кокорину есть смысл переходить в "Фиорентину" прямо сейчас
Журналист Микаэль Брага, освещающий в Италии российский футбол, оценил своевременность потенциального перехода нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: РИА Новости
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