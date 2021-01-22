- Значит ли возвращение Газизова, что он снова станет фронтменом "Уфы", а я в плане медиаактивности уйду в тень? Нужно сначала разобраться с его статусом. Если он станет официальным, то я, конечно, с удовольствием сниму с себя этот хомут. Говорить о футболе не всегда просто. Особенно когда только закончился матч, ты весь на эмоциях, негодуешь, а тебе звонит человек 10 журналистов, причем все одновременно, - передает слова Мурзагулова Sport24.
В период работы Шамиля Газизова генеральным директором "Уфы" именно он был главным представителем руководства клуба в медиапространстве. В июле 2020 года после перехода Газизова на аналогичную должность в московском "Спартаке" эта функцию взял на себя председатель совета директоров клуба из столицы Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов. В январе 2021 года стало известно, что уволившийся в декабре 2020 года из "Спартака" Газизов вернулся в "Уфу", пока в неофициальном статусе.
Мурзагулов: если у Газизова в "Уфе" будет официальный статус, сниму с себя хомут медиаактивности
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о том, кто будет представлять клуб в медиапространстве.
Фото: РПЛ
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