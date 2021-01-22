Мурзагулов: если у Газизова в "Уфе" будет официальный статус, сниму с себя хомут медиаактивности

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о том, кто будет представлять клуб в медиапространстве.

Фото: РПЛ