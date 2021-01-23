Агент Данило прокомментировал информацию о заключении арендного соглашения с ЦСКА

Федерико Пасторелло, агент полузащитника "Ниццы" Данило, прокомментировал информацию, по которой московский ЦСКА согласовал условия аренды футболиста.
Фото: Getty Images
— Они интересуются, но пока ничего больше. Ничего еще не согласовано, но посмотрим, что будет на следующей неделе, — цитирует агента "СЭ"".

Напомним, ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде 24-летнего Данило на полгода с включенной опцией выкупа.

В нынешнем сезоне бразилец не сумел отличиться результативными действиями в пяти матчах.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Ницца Данило Лига 1 Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гол Азара помог "Реалу" разгромить "Алавес"
Два ассиста Головина принесли "Монако" победу над "Марселем"
"Фиорентина" оказалась сильнее "Кротоне", впервые в 2021 году забив более одного мяча
"Лучшее мясо". Ари в Дубае попробовал "золотой стейк" известного повара Salt Bae
Головин сделал голевую передачу спустя 2 минуты после выхода на замену
"На позитиве". "Спартак" показал фотографии с зимнего сбора 1
Тренеры "Рубина" определились с лучшим игроком команды на сборах
Курьезный автогол, который лишил "Арсенал" Кубка Англии (видео)
Чалов — о своем голе: ничего особенного не вижу. Пекарь же не радуется, когда выпекает хлеб
"Манчестер Сити" обыграл "Челтнем Таун" в Кубке Англии, проигрывая к 80 минуте матча
Источник: защитник "Уфы" Данченко перейдет в АЕК
Агент Данило прокомментировал информацию о заключении арендного соглашения с ЦСКА
"Монако" — "Марсель". Головин остался в запасе хозяев
"Аталанта" разгромила "Милан", Миранчук остался в запасе 10
Евсеев: шли в театр, просто не прорваться, даже не пытались. Необычный сегодня вечер 1
Виллиан в 20 матчах за "Арсенал" лишь дважды попал в створ
Девушка Дибалы призналась в бисексуальности
Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 Кубка Англии
"Локомотив" разгромил "Велес" без обоймы основных футболистов 3
Артета: я хотел бы, чтобы "Челси" поддержал Лэмпарда и дал ему шанс 1
Источник: ЦСКА согласовал аренду Данило 2
"Заряжает на голы во второй части сезона". "Спартак" показал совместную фотографию Соболева и Тедеско 3
Овчинников: я год уговаривал Гончаренко пригласить Карпова в основную команду ЦСКА 6
В "Локомотиве" рассказали, почему матч против "Велеса" пропускает ряд игроков
ЦСКА одержал победу 7:0 в первом матче на сборах 6
Анчелотти: "Эвертон" не участвует в борьбе за чемпионство
Михайлович заявил, что "Болонья" будет играть на победу в поединке с "Ювентусом"
"РБ Лейпциг" проиграл "Майнцу" и упустил шанс приблизиться к "Баварии"
Миранчук попал в запас "Аталанты" на матч с "Миланом" 3
"Рома" обыграла "Специю" в матче с семью голами
Все новости
-