— Они интересуются, но пока ничего больше. Ничего еще не согласовано, но посмотрим, что будет на следующей неделе, — цитирует агента "СЭ"".
Напомним, ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде 24-летнего Данило на полгода с включенной опцией выкупа.
В нынешнем сезоне бразилец не сумел отличиться результативными действиями в пяти матчах.
Агент Данило прокомментировал информацию о заключении арендного соглашения с ЦСКА
Федерико Пасторелло, агент полузащитника "Ниццы" Данило, прокомментировал информацию, по которой московский ЦСКА согласовал условия аренды футболиста.
Фото: Getty Images
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