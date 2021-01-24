По информации источника, 29-летний полузащитник "Аякса" Квинси Промес попрощался с партнерами по команде и скоро может покинуть голландский клуб.
Переговоры между "Аяксом" и "Спартаком" находятся в завершающей стадии. Сообщается, что сумма трансфера составит 12 млн евро.
Квинси Промес выступал в "Спартаке" с 2014 по 2018 год. Он провел 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 голевых передачи. В 2017 году Промес стал чемпионом России.
В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "Аякс" и забил 6 голов.
Источник: Sport24
Промес может перейти в "Спартак" за 12 млн евро. Переговоры близки к завершающей стадии
Полузащитник "Аякса" Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в московский "Спартак".
Фото: "Getty Images"
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