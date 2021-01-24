Промес может перейти в "Спартак" за 12 млн евро. Переговоры близки к завершающей стадии

Полузащитник "Аякса" Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в московский "Спартак".
Фото: "Getty Images"
По информации источника, 29-летний полузащитник "Аякса" Квинси Промес попрощался с партнерами по команде и скоро может покинуть голландский клуб.

Переговоры между "Аяксом" и "Спартаком" находятся в завершающей стадии. Сообщается, что сумма трансфера составит 12 млн евро.

Квинси Промес выступал в "Спартаке" с 2014 по 2018 год. Он провел 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 голевых передачи. В 2017 году Промес стал чемпионом России.

В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "Аякс" и забил 6 голов.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Промес Аякс Спартак Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(9)

Последние новости

"Фенербахче" объявил о переходе Озила (видео)
Владимир Газзаев может возглавить клуб четвертого дивизиона Италии "Сиену"
Голы Кузяева и Азмуна принесли "Зениту" победу в товарищеском матче против солигорского "Шахтера"
Дагерстол: до перехода в "Химки" разговаривал с Ларссоном. Он говорил только хорошее о команде
Источник: если Промес вернется в "Спартак", то станет самым высокооплачиваемым игроком команды 2
Промес может перейти в "Спартак" за 12 млн евро. Переговоры близки к завершающей стадии 6
Черданцев высказал мнение о митингах в поддержку Навального 7
Шварц подвел итоги первого сбора московского "Динамо"
"Ювентус" обыграл "Болонью", Артур забил первый гол за туринский клуб 1
Шомуродов в стартовом составе "Дженоа" на матч с "Кальяри"
Бензема: Азар с каждым днем становится все лучше
Пранделли: Кокорин - игрок высокого уровня. Если он приедет, я буду счастлив
Рафаэль Бенитес может получить работу в Шотландии
Слуцкий - о победе "Рубина" над "Сочи": хороший качественный спарринг. Не всегда такой встретишь на сборах
Агент Данило: мы ведем переговоры с ЦСКА 2
Куман: "Барселоне" не хватает игроков. Если мы хотим большего, мы должны покупать футболистов
СМИ: "Спартак" готов заплатить 5 млн евро за полузащитника "Црвены Звезды" 1
Бакаев и Крал обсудили поражение Макгрегора в бое с Порье (видео)
Экс-начальник ЦСКА Якунчиков: за меня просили только Акинфеев и Гончаренко. Не знаю, почему Гинер так оценил мои слова 3
"Рубин" победил "Сочи". Кварацхелия сделал дубль, Игнатьев забил с игры впервые с сентября 1
Крапухин - о победе "Зенита" над "Пахтакором": нам не хватало свежести, допускали много ошибок
Агент Дмитрия Баринова рассказал о состоянии игрока
Источник: Карапетян вскоре уйдет из "Тамбова"
Мостовой - о победе "Зенита" над "Пахтакором": наша игра оставляет желать лучшего
Мамаев - о восстановлении после травмы: уже приступил к быстрой ходьбе. Через неделю, думаю, начну пробежки
"Наша школа". ЦСКА отреагировал на выступление Головина в матче с "Марселем" 6
Экс-начальник ЦСКА рассказал о сотрудниках клуба, которые воровали и продавали вещи футболистов 5
"Зенит" разгромил "Пахтакор" в товарищеском матче 5
Колодин: не могу понять руководителей нашего футбола. То им подавай 18 команд в РПЛ, то 12 5
Мамаев не нашел минусов в Карпине
Все новости
-