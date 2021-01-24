— Когда про Сашу появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю. Про Италию – особенно. Зато перед отъездом маленько посидели, пошутили – он и поехал. Его номер в гостинице, кстати, свободен ещё несколько дней — цитирует футболиста Чемпионат.
29-летний Кокорин сегодня должен пройти медобследование для "Фиорентины". Во вторник россиянин должен подписать долгосрочный контракт с "фиалками". "Спартак" получит за трансфер 3,5-4,5 млн евро, а сам футболист будет зарабатывать в Италии 1,7 млн евро в год.
Соболев: когда про Кокорина появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался по поводу перехода Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Спартак"
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