Пономарев заявил, что ему хотелось бы, чтобы ЦСКА продал Шкурина. Ветеран "армейцев" усомнился в игровом интеллекте нападающего. Также он отметил, что ЦСКА нужно усилить линию атаки.
"Шкурина бы еще куда-то продать. Мне кажется, туповатый игрок, не для армейской команды. Нужны такие игроки, как Влашич: работящие и умные. Обязательно необходимо усиление, Чалов не внушает доверия. Пора ему на себя игру брать, мужиком становиться", - сказал Пономарев.
Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний Шкурин поучаствовал в девяти матчах ЦСКА и забил три гола.
Источник: Спорт-Экспресс
Ветеран ЦСКА Пономарев: Шкурин - туповатый игрок, не для армейской команды
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что форвард Илья Шкурин не подходит "армейцам".
Фото: "Матч ТВ"
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