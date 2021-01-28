Как сообщает источник, это связано с тем, что сегодня на нее не приехал Никита Данченков — которого избил Широков. Теперь рассмотрение состоится 8 февраля.
Широков избил Данченкова в августе на одном из любительских турниров.
Источник: Sport24.
Аппеляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки пострадавшего
Рассмотрение аппеляции по делу Романа Широкова перенесли на февраль.
Фото: Василий Пономарев/Sportbox
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