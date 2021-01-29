"Всё это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение", - приводит слова Семина "Чемпионат".
Ранее агент сообщил, что Семин не взял 17-летнего Диего Косту в московский клуб из-за того, что испанец долго надевал щитки перед выходом на поле. На данный момент нападающий находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Атлетико".
Семин прокомментировал слова агента о просмотре Диего Косты в "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Юрий Сёмин отреагировал на слова агента Гильерме Рейса о просмотре бывшего форварда "Челси" и мадридского "Атлетико" Диего Косты в стане бело-голубых.
Фото: ФК "Локомотив"
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