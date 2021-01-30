Шайбеков сообщил, что "Рубин" ведет переговоры с греческим АЕКом по переходу Данченко.
"Нам пришло письмо от "Рубина" с просьбой прервать аренду Олега Данченко. "Рубин" сейчас ведет переговоры с АЕК. Отпустим ли мы Олега? Сейчас будем договариваться", - сказал Шайбеков.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Данченко провел за "Уфу" 15 матчей и отдал пять голевых передач.
Источник: Sport24
Гендиректор "Уфы": "Рубин" попросил прервать аренду Данченко. Будем договариваться
Гендиректор "Уфы" Ринат Шайбеков сообщил, что "Рубин", владеющий правами на защитника Олега Данченко, попросил прервать аренду игрока.
Фото: "Уфа"
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