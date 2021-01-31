Нигматуллин: соотношение цены и качества Промеса на данный момент выглядит сомнительно

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: "Getty Images"
"Возможное возвращение Промеса в "Спартак"? В какой-то степени мне кажется странным этот трансфер. Если бы он возвращался бесплатно, то еще можно было бы о чем-то говорить. Но если действительно за такие огромные деньги, о которых говорится.

Насколько он нужен? Мне кажется, что соотношение цены и качества этого игрока на данный момент выглядит сомнительно. Буду рад, если ошибусь", - сказал Нигматуллин.

Ранее стало известно, что Квинси Промес может вернуться в "Спартак". Полузащитник уже выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год. В 2017 году он стал чемпионом России в составе московской команды.

Из "Спартака" он ушел в "Севилью", сыграв за нее в 49 матчах, забив 3 мяча и отдав девять голевых передач.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с амстердамской командой действует до июня 2024 года.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Промес Нигматуллин Аякс Спартак Российские трансферы
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