Асхабадзе рассказал о несостоявшемся переходе Мане в "Спартак"

Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе, ранее занимавший аналогичный пост в "Спартаке", сообщил, почему московский клуб не сумел подписать нападающего Садио Мане и тренера Антонио Конте.
Фото: Reuters
Асхабадзе сообщил, что это он подал идею пригласить Конте в "Спартак". Также он рассказал, что итальянский специалист был готов возглавить "красно-белых", однако клуб в итоге отдал предпочтение Мурату Якину и назначил его на пост главного тренера.

"Идея позвать Конте в "Спартак" исходила от меня. Встреча Федуна и Конте прошла в Монако? Ну зачем называть конкретное место? Общение продолжалось около часа. Было видно, что Конте готов к переезду в Москву. Для этого был подходящий момент – тренер понимал, что покидает "Ювентус".

Откуда вообще взялся Якин, не знаю. Мне просто сказали закрыть сделку, когда она находилась в окончательной стадии. Я сразу сказал, что это не лучший вариант для команды", - отметил Асхабадзе.

Также он сообщил, что "Спартак" был близок к трансферу форварда Садио Мане, выступающего за "Ливерпуль". По словам гендиректора "Факела, "красно-белые" договорились с тогдашним клубом Мане, однако не сумели согласовать переход с самим игроком. Садио наотрез отказался переезжать в Россию, он был нацелен на выступления в АПЛ.

"По поводу Мане мы тогда с клубом официально договорились, а вот с игроком не получилось. Мане сразу дал понять, что с ним даже нет смысла разговаривать и он даже не смотрит в сторону России. Он был заточен под Англию, она была его изначальной целью. Ему было без разницы, в "Ливерпуль" или нет — он был готов идти через другой клуб", - сказал Асхабадзе.

Источник: Чемпионат



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Теги: Спартак Мане Асхабадзе Конте
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