Асхабадзе рассказал о несостоявшемся переходе Мане в "Спартак"

Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе, ранее занимавший аналогичный пост в "Спартаке", сообщил, почему московский клуб не сумел подписать нападающего Садио Мане и тренера Антонио Конте.

Фото: Reuters