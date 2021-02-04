"Сколько пропустит Сайто? Минимум шесть недель.
Его травма как-то повлияет на решение по лишнему легионеру? Пока не могу сказать. Мы еще не определились, кто лишний", - заявил Сайманов.
Полузащитник "Рубина" Мицуки Сайто получил повреждение во время тренировки на сборе казанцев в Турции. У японца повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.
Мицуки Сайто перешел в казанский "Рубин" в декабре прошлого года на правах аренды из "Сенан Бельмаре". Арендное соглашение рассчитано до июня 2022 года.
Сейчас в расположении "Рубина" находится девять иностранных футболистов, а в заявку можно включить только восемь легионеров.
"Рубин" идет на 9-м месте в таблице РПЛ. У команды Слуцкого 28 очков после 19-ти матчей.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Рубина" Сайто пропустит из-за травмы 6 недель
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о сроках восстановления после травмы полузащитника команды Мицуки Сайто.
Фото: ФК "Рубин"
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