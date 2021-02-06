По информации источника, 25-летний игрок уже заключил контракт с самарским клубом. 30 июня 2021 года футболист мог стать свободным агентом.
Ефремов является двукратным чемпионом России в составе ЦСКА, также Дмитрий известен по выступлениям за чешский "Слован" и "Оренбург".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Урала" хавбек принял участие в 10-и матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.
"Крылья Советов" по итогам 26-и туров ФНЛ занимают 2-е место, набрав 55 очков.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: бывший игрок ЦСКА Ефремов перешел в "Крылья Советов"
Полузащитник "Урала" Дмитрий Ефремов продолжит карьеру в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Урал"
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