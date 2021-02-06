Напомним, что в конце января Кокорин перешел из "Спартака" в "Фиорентину".
Тедеско отметил, что Кокорину иногда не везло в "Спартаке". По словам наставника "красно-белых", он хотел использовать этого игрока чаще.
"Как я сказал, мы находимся на связи с руководством, так что для меня его отъезд не стал неожиданностью. К сожалению, Саше временами не везло в "Спартаке". Не секрет, что Кокорин приехал без подготовки, сборов и страдал из-за травм. Конечно, я хотел бы использовать его чаще", - заявил Тедеско.
Также Тедеско рассказал, верит ли он, что встречи с "Зенитом" и "Сочи" Кокорин пропустил из-за повреждений, а не по другим причинам.
"Я верю своему игроку. Саша был честен со мной. Когда человек подходит ко мне и говорит, что не может играть из-за повреждения, то я доверяю ему на сто процентов", - заявил главный тренер "Спартака".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кокорин провел за "красно-белых" восемь матчей и забил два гола. Александр выступал за "Спартак" с лета минувшего года.
Источник: Sport24
Тедеско: Кокорину временами не везло в "Спартаке". Я хотел бы использовать его чаще
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о выступлениях в составе "красно-белых" форварда Александра Кокорина.
Фото: РПЛ
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