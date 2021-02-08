Хачатурянц: Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на сложные матчи

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил возвращение к работе в РПЛ во второй части сезона арбитров Владислава Безбородова и Михаила Вилкова.

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