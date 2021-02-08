"Безбородов был отстранен решением судейского комитета до конца года. Этот срок подошел к концу. Он отправится на сборы в судей в середине февраля в Сочи и, если сдаст тесты, сможет вернуться к работе на матчах РПЛ.
Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на самые сложные матчи, поэтому к его ошибкам приковано самое пристальное внимание. Он допустил ошибку, введя в заблуждение КДК, за что получил отстранение на полгода. Сейчас оно заканчивается, и если он хорошо сдаст тесты, то будет допущен к работе на матчах", - заявил Хачатурянц.
Сегодня в СМИ появилась информация, что 4 февраля на заседании исполкома был принят список арбитров, которые будут обслуживать матчи второй части сезона 2020/2021 (Российская Премьер-лига и Кубок России). В число 20-ти судей были включены Владислав Безбородов и Михаил Вилков.
Безбородов был отстранен от обслуживания матчей после игры 12-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" (1:3). ЭСК РФС признала, что Безбородов два раза ошибся в пользу московской команды.
Для Вилкова последним матчем был матч "Краснодар" - "Рубин" (3:1). Арбитр был отстранен в ноябре до конца года.
Источник: "СЭ"
Хачатурянц: Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на сложные матчи
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил возвращение к работе в РПЛ во второй части сезона арбитров Владислава Безбородова и Михаила Вилкова.
Фото: "Getty Images"
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