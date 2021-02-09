Малком опять травмирован, "Спартак" судится с "Тамбовом", Месси в форме ПСЖ. Главное за 9 февраля

Несчастный Малком
"Опять момент из ничего", - сожалел после товарищеского матча Сергей Семак о травме Малкома. Бразилец в игре против сборной Иордании травмировал колено и выбыл, по предварительным данным, на 1-2 месяца. Подверженность Малкома травмам - не новость. Но то, что бразилец больше лечится, а не играет, вызывает вопросы тем, кто оформлял его трансфер. А еще если Дриусси все-таки соберется в "Ривер Плейт", то у "Зенита" не останется атакующих полузащитников.
А сам товарищеский матч закончился минимальной победой "Зенита" - 1:0. Единственный гол на свой счет записал выздоровевший от коронавируса Артем Дзюба.
Нищему пожар не страшен
Пока "Тамбов" окончательно не остался с нулем, на него в суд подал московский "Спартак". Красно-белые не получили оплату за аренду тренировочной базы в Тарасовке. "Тамбов" весной проводил занятия в легендарном для "Спартака" месте, но до сих не перевел средства за это. "Дающий нищему не обеднеет", - известная христианская заповедь прошла мимо Леонида Федуна и его юридического отдела.
"Спартак" так разошелся, что еще оформил апелляцию на дисквалификацию главного тренера Доменико Тедеско. Напомним, что Тедеско наказали за жесты, изображающие деньги, после матча с "Сочи". А что? Город богатый, клуб богатый, владелец тоже. На что обиделись? КДК РФС соберется по поводу Тедеско в следующую среду. И возможно, главный тренер "Спартака" будет руководить командой в матче сразу после зимнего перерыва.
Универ, самокат, АПЛ
Павел Маслов - один из тех игроков, которые раскрылись при Доменико Тедеско. Оказывается, Маслов не просто мечтает играть в АПЛ, а подробно изучает все тренды Туманного Альбиона. Например, вы знали, что Мэтти Кэш перешел из "Ноттингем Форест" и стал одним из лучших райтбеков лиги? Даже эксперты Окко Спорт задумаются. А Маслов смотрит АПЛ от и до. И говорит, что матчи "Брайтона" смотреть гораздо приятнее, чем игры "Ротора" и "Уфы" (вообще-то, как раньше говорили в Уфе, футбол - это не только голы, если он не знал).
Еще Маслов вспомнил последний матч с "Зенитом", назвав его деклассированием своей команды. При этом защитник "Спартака" не исключил, что мог бы работать в Газпроме, если бы вместо футбола выбрал гражданскую специальность и поступил в Тюменский нефтегазовый университет. Возможно, на занятия Маслов тоже бы ездил на электросамокате, как уезжает с матчей "Спартака". Игрок отметил, что это гораздо удобнее, чем на машине, которую покупать он вообще не собирается. А после новости, что вингер "Барсы" Франсиско Тринкау после первого гола за клуб купил Lamborghini Huracan, скромность Маслова вызывает уважение.
Увидеть Париж
Раньше считалось, что английские СМИ придумывают слухи с оттенком желтизны. Но ведущее французское издание France Football пошло еще дальше. Оно не просто дало новость о возможном переходе Лионеля Месси в ПСЖ заметкой. Оно разместило фото аргентинца в форме ПСЖ на обложку.
Если Неймар не идет в "Барселону", то Месси может воссоединиться с ним в Париже. А трансферные слухи теперь выходят на новый уровень. Если раньше форму будущего клуба примеряли на игроков только в мемах, то теперь этим начали заниматься большие издания. Даешь формат ВГИКа всем!
Ковид дает преимущество клубам АПЛ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о новом штамме коронавируса, явно не ожидал, что это станет преимуществом английских клубов в еврокубках. Дело в том, что многие европейские страны закрыли въезд для британцев, поэтому УЕФА переносит матчи на нейтральные поля. Сначала это коснулось встречи "Лейпцига" и "Ливерпуля". Теперь дошла очередь до матчей в Лиге Европы.
"Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедад" теперь сыграют не в Сан-Себастьяне, а в Турине. При этом ответная встреча пройдет, как положено, по расписанию на "Олд Траффорд". А лондонский "Арсенал" полетит играть с "Бенфикой" не в Лиссабон, а в Рим (португальцам теперь тоже выбираться на как бы домашний матч). Соперники АПЛ теряют пресловутое преимущество своего поля. Но это хотя бы не техническое поражение, как могло бы быть.
Фото: официальный сайт "Зенита", официальный сайт "Спартака"