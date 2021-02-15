"У нас есть предварительная договоренность по поводу аренды с "Сочи", ЦСКА, "Спартаком", "Динамо", "Ростовом", "Рубином". Но перейти здесь к реальным шагам мы сможем после того, как нам разрешат дозаявку.
Имена игроков? Скорее всего, Эсекиэля Понсе с Джордана Ларссона "Спартак" нам не отдаст. А вот в то, что могут прийти футболисты с хорошей школой, которые хотят играть, верю", - приводит слова Первушина "Спорт-экспресс".
Понсе в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 17-и играх, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. На счету Ларссона 19 матчей, 8 забитых мячей и 4 ассиста.
"Тамбов" по итогам первой части сезона чемпионата России занимает последнее 16-е место, набрав за 19 туров 13 очков. Из-за финансовых трудностей существует вероятность, что "волки" досрочно прекратят участие в РПЛ.
Тренер "Тамбова": "Спартак" нам не отдаст Понсе с Ларссоном, скорее всего
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался об игроках, которых могут отдать в аренду клубы РПЛ, чтобы команда завершила сезон.
Фото: ФК "Спартак"
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