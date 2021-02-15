Тренер "Тамбова": "Спартак" нам не отдаст Понсе с Ларссоном, скорее всего

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался об игроках, которых могут отдать в аренду клубы РПЛ, чтобы команда завершила сезон.

Фото: ФК "Спартак"