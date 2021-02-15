- Шорт-лист Кикнадзе из 18 тренеров? Никогда его не видел. Более того, узнал о назначении Николича позже, чем общественность. Могу допустить, что был целый список, с кем-то из них встречались. Просто сейчас список уже стал легендой. Ни одного тренера из списка, кроме Николича, я не знаю. Логика назначения Николича? Был человек, который посоветовал его и сумел убедить, что это именно тот тренер. Сербский агент Деян Яксимович? Скорее всего, да, - цитирует Кузьмичева "РБ-Спорт".
В мае 2020 года генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в своих интервью уверял, что нового главного тренера клуба выбирал из шорт-листа, в который входило 18 кандидатов. В то же время из некоторых высказываний ставшего в итоге наставником "Локо" сербского специалиста Марко Николича следует, что договоренность о его назначении была достигнута еще в марте 2020 года. В мае 2020 руководство "железнодорожников" не стало продлевать контракт с легендарным главным тренером Юрием Семиным, с которым красно-зеленые завоевали большинство своих трофеев.
Экс-директор академии "Локомотива": никогда не видел шорт-листа Кикнадзе из 18 тренеров
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал о назначении на пост главного тренера "железнодорожников" Марко Николича.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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