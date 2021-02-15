Первушин ответил на вопрос, выйдет ли "Тамбов" на кубковый матч с "Локомотивом"

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин рассказал, выйдет ли команда на матч 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Тамбов"
"Готовимся к "Локомотиву" и тренируемся. Риска, что мы не выйдем на поле, нет. Во всяком случае это информация, которая есть у меня. Лично я команду готовлю. У нас много ребят, которые приезжают на просмотр и хотят проявить себя на уровне РПЛ. Сейчас у нас в обойме 22-24 человека, из которых больше 10 на просмотре", - приводит слова Первушина "Чемпионат".

Напомним, что из-за проблем с финансированием "Тамбов" оказался на грани банкротства. Ранее стало известно, что совместными усилиями Российская Премьер-Лига и Российский Футбольный Союз готовы помочь клубу доиграть сезон. Речь идет о финансовой поддержке в размере 300 млн рублей, а также об аренде "Тамбову" игроков из команд РПЛ.

Кубковая встреча "волков" с "Локомотивом" запланирована на 21 февраля. Стартовый свисток игры прозвучит на "РЖД Арене" в 17:00 по московскому времени.

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Теги: Первушин Локомотив Тамбов Кубок России
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