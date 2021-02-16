Созин отметил, что не может назвать Рондона усилением для ЦСКА. Он добавил, что этот игрок годится для ротации, чтобы взбодрить нападающего "армейцев" Федора Чалова.
"Приобретение Рондона — для ротации, чтобы взбодрить Чалова. Когда появился Гайч, а Шкурин стал забивать, то и Чалов немного ожил. С Рондоном ЦСКА может выиграть только первое место по количеству лавочников и длине "скамейки", - заявил Созин.
Также он высказался о Бохинене. По словам Созина, он говорил об игроке с агентами и скаутами, и никто из них не сказал, что этот футболист готов для одной из ведущих команд РПЛ. Кроме того, Созин заявил, что для победы в чемпионате России трансферы Рондона и Бохинена не годятся.
"Что касается Бохинена, то о нем известно мало. Я разговаривал с нашими агентами и скаутами, они слышали об этом футболисте, однако никто не сказал, что он готов для команды топ-пять РПЛ. Возможно, у него и получится. А ЦСКА хочется пожелать, чтобы трансферы были живые, чтобы они выходили на поле, была конкуренция и ротация состава. Только для этого они и нужны, это не усиление здесь и сейчас. Для победы в РПЛ они не годятся", - сказал Созин.
Отметим, что ЦСКА объявил об аренде Рондона и покупке Бохинена накануне. Форвард был арендован у китайского "Далянь Про". Полузащитник перешел из норвежского "Стабека".
Источник: Чемпионат
Созин - о ЦСКА: для победы в РПЛ трансферы Рондона и Бохинена не годятся
Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о трансферах ЦСКА, арендовавшего форварда Саломона Рондона и купившего хавбека Эмиля Бохинена.
Фото: Getty Images
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