"Эдегору точно ни при каких обстоятельствах не желаю выступать в чемпионате России. Как и Головину. Он играет в "Монако", его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом всё пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Это тяжело, а Саша зависимый от игровой модели футболист. И всё же его международная карьера развивается. Если "Монако" сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина ещё будет время для шага в большой европейский клуб", - сказал Слуцкий.
Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 голевых передачи. Всего за французский клуб он сыграл в 75-ти матчах, отметившись 11-ю голами и 12-ю результативными передачами.
За ЦСКА он провел 113 матчей, забив 13 мячей и сделав 11 голевых передач.
С Мартином Эдегором Леонид Слуцкий работал в голландском "Витессе". Норвежец в это трансферное окно перешел до конца сезона в аренду в "Арсенал".
"Рубин" после первой части текущего сезона РПЛ занимает 9-е место. В 19-ти матчах казанская команда набрала 28 очков.
Первый официальный матч в этом году "Рубин" проведет 28 февраля. В 20-м туре Российской Премьер-лиги команда Слуцкого на выезде сыграет против "Спартака". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Источник: Sport24
Слуцкий: ни при каких обстоятельствах не желаю Головину возвращения в РПЛ
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказал мнение о возможности возвращение в чемпионат России полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: "Getty Images"
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