Аленичев отметил, что Кокорину больше подходит испанский чемпионат, а не итальянский. Также он не исключил, что следующим летом Александр вернется в РПЛ. По его словам, Кокорин вряд ли проявит себя в Серии А. Аленичев также допустил, что в России форвардом заинтересуется "Сочи".
"Думаю, Испания подошла бы Кокорину больше. Я в Италии был и знаю этот футбол. Очень закрытый, оборонительный. Защитники дают мало пространства.
А Саше оно нужно, он футболист быстрый. Он этого пространства не получит, если еще будет играть. Я допускаю, что летом Кокорин вернется в Россию. Так было у Смолова. Это будет не то чтобы закат карьеры, однако будет непростой момент. Хотел бы ему пожелать, чтобы он смог там себя проявить, хотя и не слишком в это верю. Последние события показывают больше пессимизма, чем оптимизма.
Кто его ждет в России? "Сочи", - сказал Аленичев.
Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в конце минувшего месяца. Нападающий выступал за "красно-белых" с лета 2020 года. По данным СМИ, сумма трансфера игрока в "Фиорентину" составила 4,5 миллиона евро.
Источник: Спорт-Экспресс
Аленичев: Кокорин летом может вернуться в Россию. Его ждет "Сочи"
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о форварде "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: "Фиорентина"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!