Худяков: "Тамбов" лишат лицензии, если клуб не сыграет матч Кубка России с "Локомотивом"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал ситуацию, которая связана с возможным лишением клуба лицензии.
Фото: ФК "Тамбов"
"Завтра в 10 утра состоится заседание комиссии РФС. Будет рассматриваться вопрос о лишении лицензии ФК "Тамбов". И такое решение будет принято, если мы не сыграем матч Кубка с "Локомотивом". Тогда будет лишение лицензии и снятие со всех турниров, в том числе и с чемпионата. Но сейчас ещё есть время, чтобы мы обсудили ситуацию с футболистами, они временно сняли свои претензии к клубу. Тогда нам откроют заявку и мы сможем сыграть матч Кубка и весеннюю часть чемпионата", - заявил Худяков.

Напомним, завтра состоится заседание комиссии по лицензированию, на которой будет решаться ситуация с "Тамбовом". Ранее появилась информация, что руководство "Тамбова" приняло решение снять команду с текущего розыгрыша Кубка России. В 1/8 финала тамбовский клуб должен провести выездной матч против "Локомотива". Игра намечена на 21 февраля, она должна начаться в 17:00 мск.

Тамбовский клуб испытывает серьезные финансовые трудности. В команде есть задолженность перед футболистами. Сообщается, что на контракте с "Тамбовом" осталось 8 игроков. Тамбовчане проводят тренировочный сбор в Крымске, где провели несколько контрольных матчей.

Клубы РПЛ готовы помочь клубу, выделив средства, которые положены от будущих выплат со стороны РПЛ. Но "Тамбов" должен выполнить ряд условий из дорожной карты.

"Тамбов" занимает 16-е место в таблице РПЛ. У команды в активе 13 очков после 19-ти матчей. В 20-м туре РПЛ тамбовчане должны провести встречу с "Ротором" 26 февраля.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Тамбов Худяков
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