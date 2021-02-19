Экс-менеджер "Спартака" - о Веллитоне: по кабакам его постоянно вылавливали. Потом эта Боня…

Бывший старший менеджер московского "Спартака" Михаил Желанов поделился воспоминаниями о экс-форварде красно-белых Веллитоне.
Фото: ФК "Спартак"
"С ним было много хлопот. По кабакам его вылавливали. Потом эта Боня… Нанимали ему охрану после угроз из-за травмы Акинфеева. Но этим занимались другие люди, а у меня с ним проблем не было — возможно, потому, что мы говорили на разных языках", - приводит слова Желанова "Матч ТВ".

Напомним, что бразилец защищал цвета московского клуба с 2007 по 2014 год. В чемпионатах России он провел 104 матча и забил 57 голов. В составе красно-белых Веллитон трижды становился серебряным призером внутреннего первенства.

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Теги: Спартак Веллитон
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