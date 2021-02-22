"Надо смотреть на вещи реально. Остаться в Премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти три месяца найдется спонсор, инвестор, которому будет интересна команда и который готов покрыть все долги", - цитирует Худякова "Спорт-экспресс".
По итогам первой части сезона чемпионата России "Тамбов" располагается на последней 16-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе после 19-и туров 13 очков. Накануне "волки" выбыли из борьбы за Кубок России, крупно уступив "Локомотиву" (0:3).
Следующий матч "Тамбова" состоится 26 февраля. Команда на своем поле будет принимать "Ротор" в рамках 20-го тура РПЛ.
Директор "Тамбова" рассказал, при каком условии команда может остаться в РПЛ
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков ответил на вопросы о том, что может помочь клубу остаться в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!