Директор "Тамбова" рассказал, при каком условии команда может остаться в РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков ответил на вопросы о том, что может помочь клубу остаться в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.

Фото: ФК "Тамбов"