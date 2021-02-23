Полузащитник "Ростова" Роман Еременко попросил руководство желто-синих отпустить его по семейным обстоятельствам, сообщают СМИ. Ранее появилась информация, что клуб и 33-летний экс-игрок сборной Финляндии близки к расторжению контракта по обоюдному согласию.
Роман Еременко перешел в "Ростов" в январе 2019 года, срок его действующего соглашения с клубом истекает в июне 2023 года. В составе команды с берегов Дона Еременко провел 48 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. 21 февраля в матче 1/8 финала Кубка России против "Ахмата" (0:1) полузащитник получил от игроков соперника несколько болезненных ударов по ногам и в голову и был заменен на 39 минуте.
Источник: Sport24
Источник: Еременко попросил руководство "Ростова" отпустить его по семейным обстоятельствам
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко попросил клуб расторгнуть контракт из-за причин, связанных с семьей.
Фото: ФК "Ростов"
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